Giovedì 9 Agosto 2018, 16:27

Chiusura in vista per la stabilimento La Doria di Acerra. Dal 30 settembre lo storico hub del Napoletano, 24mila metri quadrati e una specializzazione nella produzione di sughi e derivati del pomodoro, chiuderà i battenti. La decisione è arrivata dopo un incontro agostano al Mise, che ha visto seduti al tavolo esponenti del Governo, dell'azienda e dei sindacati. Amaro il giudizio di Michela Rostan, vicecapogruppo alla Camera di LeU, che sulla vertenza ha presentato una interrogazione. «Il ministro Di Maio aveva garantito il suo intervento, ma all'ultimo tavolo non si è neppure presentato», racconta la parlamentare napoletana. Che aggiunge: «La trattativa non è nemmeno cominciata e l'azienda non ha voluto accettare la proposta sindacale di un mese di proroga per continuare la discussione. L'unico margine aperto è quello di uno spostamento dei lavoratori in altri territorì.