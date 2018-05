Lavoratori Doria ad Acerra in sciopero da 15 giorni. Daniele: «Stabilimento da riqualificare»

Venerdì 25 Maggio 2018, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 16:15

Il consigliere regionale Pd Gianluca Daniele ha scritto un tweet oggi, 25 maggio, sulla situazione dei lavoratori La Doria di Acerra in sciopero da quindici giorni: «Sono vicino ai #Lavoratori de La Doria di #Acerra, azienda di conserve alimentari, in sciopero per l'annunciata chiusura delle attività sul territorio. Ritengo sia necessaria la riqualificazione del sito industriale senza spostarlo dal territorio di Acerra».