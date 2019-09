Venerdì 20 Settembre 2019, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 18:57

Filmano 82enne che abbandona i rifiuti in strada e consentono ai vigili urbani di individuarlo e multarlo. E' accaduto ad Acerra, nel Napoletano, dove a un anziano di 82 anni è stata comminata una multa di 600 euro per aver abbandonato in strada, in pieno pomeriggio, sfalci di potatura e altri rifiuti provenienti dalla propria abitazione e indifferenziati in via Giovanni Paolo II, in un contenitore per gli abiti usati.L'uomo è stato filmato da alcuni volontari che hanno poi allertato la polizia municipale. I caschi bianchi hanno acquisito i filmati e le foto, e poi avviato le ricerche, rintracciandolo attraverso il numero di targa. I vigili urbani hanno quindi rintracciato l'uomo nella sua abitazione ad Acerra, elevando la contravvenzione di 600 euro per abbandono di rifiuti.