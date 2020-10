Covid ad Acerra, tre amici tolgono la mascherina e fumano in strada: 400 euro di multa

ACERRA. La sigaretta fa decisamente male: fumano in strada, scatta la maxi multa anticontagio. È accaduto ieri ad Acerra dove tre adulti sono state sorpresi dalla Municipale mentre sostavano tranquillamente sul marciapiede senza mascherina e con la sigaretta tra le labbra. Una sigaretta costata molto cara: devono pagare una multa di 400 euro (280 euro se entro un mese).

Poco lontano, invece, un altro uomo anche lui di mezz’età e senza mascherina, non appena ha visto la pattuglia, si è dato alla fuga fino a nascondersi in un portone, dove è stato individuato e fermato. Inutili le proteste dell’uomo ed i tentativi di impietosire i poliziotti municipali che sono stati inflessibili: anche per lui 400 euro di multa riducibili a 280 se pagata entro un mese.

Il blitz è scattato poco prima delle 21 di ieri. I tre amici tranquillamente con la mascherina abbassata stavano fumando uno vicino all’altro su di un marciapiede nel centrale corso Italia, quando è intervenuta una vigilessa in servizio di pattugliamento. “Eravamo in attesa delle pizze d’asporto”, hanno tentato di giustificarsi i tre amici. Ma la poliziotta municipale non ha voluto sapere ragioni multandoli salatamente.

Intanto schizza ancora verso l’alto Il numero dei positivi in città: ben 373 casi con un incremento rispetto alle 48 ore precedenti di 55 nuovi contagi con incremento preoccupante di ben 303 positivi dal due ottobre (la data di riferimento per le autorità sanitarie per proporre il lockdown) ad oggi. Ed il numero dei contagi (al 96 per cento asintomatici) potrebbe essere anche di gran lunga più elevato, secondo i medici di famiglia da cui partono le segnalazioni verso l’Asl Napoli 2.

E dopo 25 giorni di quarantena passati insieme all’intera famiglia, il sindaco Raffaele Lettieri su Facebook ha annunciato di essere negativo al tampone

