Acerra, un georadar cerca i rifiuti tossici sotto la Tav

Sabato 10 Novembre 2018, 12:00

L'inchiesta sulla presunta mega discarica abusiva, interrata sotto la stazione dell'alta velocità ad Afragola. Dopo la fase dei carotaggi, scendono in campo i tecnici del Cnr ( Centro nazionale ricerche) di Roma, periti incaricati dalla procura di Napoli nord, diretta da Francesco Greco, che con l'aggiunto Domenico Airoma coordina le indagini del pubblico ministero Giovanni Corona. Ieri mattina gli esperti del Cnr insieme ai carabinieri del nucleo speciale ambientale di Roma, hanno fatto un primo sopralluogo per delimitare le aree interessate e il campo di ricerca di quelle seimila tonnellate circa di monnezza velenosa, sversate nell'area di cantiere della costruenda Tav e sequestrate anni fa dalla procura di Napoli nel corso di un blitz durante il quale furono arrestate 19 persone, tra queste anche gente in forte odore di camorra e a capo di aziende di igiene urbana. Una svolta dunque nelle indagini strumentali e che riguarderanno prima la zona sottostante gli stessi binari e il parcheggio est. I tecnici utilizzeranno un geo radar, in grado di accertare se nel sottosuolo gli strati siano compattati naturalmente oppure se si tratti di una colmata. In questo caso verrà utilizzato uno scanner spettrometro in grado con assoluta certezza di determinare la presenza di piombo, mercurio e altri veleni come l'arsenico che di norma sono rilevati nelle discariche di rifiuti pericolosi e velenosi. Indagini relativamente lunghe, perché i costi sono interamente a carico dello Stato.