Avevano rubato circa 100 chili di asparagi nel fondo di un agricoltore nella zona di Acerra, ma sono stati intercettati dai Carabinieri, che li hanno arrestati. Due uomini, di 46 e 37 anni, entrambi di Caivano ( Napoli), già denunciati in passato, sono stati fermati da una pattuglia in località Frassitelli, dove erano in corso controlli. Sulla loro auto i militari della stazione di Acerra hanno trovato il quantitativo di asparagi ancora sporchi di terra, per un valore di mercato di circa 1500 euro. Gli asparagi sono stati restituiti al proprietario del fondo. Gli arrestati sono stati messi in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

