Ad Acerra i carabinieri hanno arrestato per tentato furto aggravato in abitazione un 45enne di Soccavo. Sono intervenuti in piazza Montessori, su segnalazione di alcuni cittadini che hanno visto tre persone aggirarsi tra i palazzi ed entrare in un condominio e tentare di forzare la porta di ingresso di un’abitazione di una 78enne pensionata.

Indagini sono in corso per individuare gli altri 2 responsabili.