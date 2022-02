Acerra in lutto. È morto stamattina Giovanni Addeo, primario di Anestesia e Rianimazione della locale Clinica dei Fiori e marito dell’unico sindaco donna di Acerra, Immacolata Verone.

Grande commozione in città.

Non appena la notizia del decesso è diventata di dominio pubblico, i social sono stati inondati di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, politici, ma soprattutto di gente comune. Lo stesso Antonio Bassolino si è detto addolorato in un commento su Facebook ad un post del segretario della locale sezione del Pd, Carmine Siracusa.

APPROFONDIMENTI L'ASSISTENZA Napoli, l’inferno dei sanitari: «Io infermiera in trincea... L'INTERVENTO «Sisma a Ischia, emendamenti al milleproroghe per la... I CONTROLLI Napoli, sorpresi al Vomero con chiavi alterate e altri arnesi per lo... L'ARRESTO Torre Annunziata, tenta di entrare in casa della famiglia nonostante...

Il cuore di Addeo ha cessato di battere nelle prime ore del mattino a Crema dove era stato ricoverato a seguito di una lunga malattia che lo aveva debilitato. Il primario Gianni, così era amabilmente conosciuto in città, era molto benvoluto per la sua generosa disponibilità e cortesia nei confronti dei suoi pazienti e dei rispettivi familiari. Da tempo si era ammalato, ma le sue condizioni di salute, prima che si aggravassero improvvisamente nei giorni scorsi, non facevano presagire il peggio. Sua moglie, la prima ed unica sindaco donna eletta a suffragio diretto, Immacolata Verone, a cui era particolarmente legato, lo ha preceduto tre anni fa.