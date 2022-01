Acerra, maltratta la convivente davanti alla figlietta: arrestato

Gli agenti sono intervenuti nella notte in corso della Resistenza ad Acerra per una segnalazione di lite familiare. I poliziotti, all’esterno dell’edificio, hanno sorpreso un uomo in stato di forte agitazione e lo hanno bloccato. E, una volta entrati nell'appartamento, gli operatori sono stati avvicinati dalla vittima, convivente dell’aggressore, che ha raccontato di essere stata minacciata dall'uomo, in presenza della figlia minore, come già avvenuto in altre occasioni. M.D.G., 38enne acerrano già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

