Rifiuti, sindaco pubblica su Facebook i video dei cittadini indisciplinati nel Napoletano

Lunedì 7 Ottobre 2019, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili multano un uomo sorpreso dalle telecamere a sversare abusivamente un divano in strada. Giunge una signora in auto, parcheggia ed incurante dei poliziotti e dele telecamere, deposita a sua volta illecitamente dei rifiuti. Per lei però scatta non solo la maxi sanzione, ma anche il sequestro della sua vettura priva di assicurazione e del pagamento della tassa di possesso. È accaduto ieri sera in pieno centro storico ad Acerra. E per i due cittadini locali scatta anche la gogna mediatica: il sindaco Lettieri ha pubblicato sulla sua pagina Facebook i video realizzati dalla polizia municipale ed un appello in cui si invitano i residenti a collaborare attivamente per stroncare la diffusa pratica di sacchetto selvaggio.