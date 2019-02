Mercoledì 6 Febbraio 2019, 17:40

Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero e abbattimento di alcune baracche insediate in un campo rom abusivo, realizzato su un suolo privato, in località Candelara ad Acerra, lo stesso dove, negli anni scorsi, l'amministrazione comunale per limitare l'accumulo di rifiuti, avviò un progetto di raccolta differenziata. Le operazioni di sgombero e abbattimento di oggi, seguono un'ordinanza municipale emessa per lo sgombero dell'insediamento abusivo, ed alcuni rom hanno abbandonato nei giorni scorsi il campo visto l'approssimarsi della scadenza dei termini del provvedimento. Stamattina le ruspe hanno abbattuto le baracche rimaste vuote, per poi procedere alla caratterizzazione e rimozione dei rifiuti provenienti dalle operazioni di abbattimento, in attesa di completare lo sgombero dell'intero campo abusivo. Nei mesi scorsi l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Lettieri, emise analoga ordinanza che portò all'abbattimento di un altro campo Rom abusivo in città.