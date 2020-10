Maria Paola Gaglione uccisa dal fratello perché gay, fiaccolata a Caivano: «Il suo amore non si spegne»

Una fiaccolata per Paola: è quella organizzata per domenica a Caivano dall'associazione Antinoo Arcigay Napoli perché «nella sua memoria c'è l’amore che non potrà mai spegnersi».

Maria Paola Gaglione è stata uccisa al Parco Verde di Caivano dal fratello che non tollerava l'amore che la ragazza condivideva per Ciro Migliore, nato di sesso femminile, che dall'età di 15 anni ha avviato un lungo e delicato percorso finalizzato al cambio di sesso. «Abbiamo deciso - dicono gli organizzatori della fiaccolata - di non condividere un manifesto luttuoso, ma di evidenziare la bellezza dei sentimenti nei sui colori, nella prospettiva reale di una luce che a tutti appartiene e tutti hanno diritto a vivere. Saremo tutti e tutte in mascherina e saremo attenti e attente a rispettare le norme di sicurezze anti-Covid-19 .

