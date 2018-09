Acerra, parente dei Pellini vince appalto: scoppia la bagarre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Settembre 2018, 11:00

ACERRA - Un appalto del Comune da 80mila euro per la rimozione dei rifiuti speciali e pericolosi scaricati abusivamente nel territorio. Fin qui nulla di strano. Il problema è che l'appalto è stato dato con un affidamento diretto al cugino di primo grado dei fratelli Cuono, Salvatore e Giovanni Pellini, i tre imprenditori acerrani dello smaltimento rifiuti condannati l'anno scorso in via definitiva per disastro ambientale. Nei loro confronti la direzione distrettuale antimafia ha emanato un provvedimento di sequestro dei beni da capogiro: 222 milioni di euro in appartamenti, elicotteri, ville e danaro contante. L'udienza per la confisca di questo tesoro è stata fissata a ottobre. Gli ambientalisti del territorio, Alessandro Cannavacciuolo in testa, noto ecologista della zona, hanno scoperto il caso spulciando nella bacheca del Comune, l'albo pretorio. A quel punto hanno lanciato l'allarme attraverso i social. «Com'è possibile - si sono chiesti - affidare un appalto del genere a una persona che in ogni caso gravita nell'ambito di un contesto tanto discusso proprio sul fronte della contaminazione del territorio, una persona che ha legami diretti di parentela e rapporti diretti con i Pellini?». La domanda ovviamente è stata rivolta anche al Comune ma dal palazzo municipale non giungono commenti.