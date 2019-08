Acerra, picchia la moglie e la manda in ospedale: arrestato

Venerdì 16 Agosto 2019, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 16:25

Gli agenti del Commissariato di Acerra hanno arrestato un 61enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose.Ieri i poliziotti sono intervenuti presso l’ospedale Villa Betania dove una donna era stata medicata per diverse escoriazioni e traumi contusivi.Gli agenti hanno accertato che la vittima era stata percossa dal convivente in seguito ad un litigio.I poliziotti hanno rintracciato l’uomo a Casalnuovo.