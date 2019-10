Mercoledì 2 Ottobre 2019, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri, gli agenti della Sezione Investigativa del commissariato di Acerra, nel corso di un'attività investigative nel Comune in provincia di Napoli, in via Filomarino ad Acerra, all'interno di un'area condominiale abbandonata e ricoperta di rifiuti, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola lanciarazzi, un giubbotto antiproiettile e svariate munizioni per pistole e fucili.