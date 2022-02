Acerra, scoperta pistola nascosta in un quadro elettrico: era carica con sei proiettili

Una pistola calibro 357 Magnum «Smith & Wesson», nascosta in un quadro elettrico, è stata ritrovata dai carabinieri di Acerra durante una perquisizione in un palazzo popolare in Via Nobile, nel complesso Ice-Snei. Con la pistola ritrovati sei proiettili già nel tamburo, L'arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata recentemente.

Nella stessa città i militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un 34enne di origini rom. Era in Via Leone, a bordo di un'auto. Con lui altre 3 persone, fuggite appena è stato intimato loro l'alt durante un posto di controllo. Il 34enne non ha fatto in tempo ed è stato bloccato. Nel veicolo 5 catalizzatori verosimilmente smontati da altrettante auto e attrezzi per lo scasso.