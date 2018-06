10 operai licenziati dalla Simav sul tetto, c'è anche donna che ha perso figlio

Lunedì 25 Giugno 2018, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 17:38

Cinque dipendenti della Simav, società che gestisce la manutenzione di impianti e sistemi di stabilimento, tra i quali anche quelli della Leonardo, stanno protestando da venerdì scorso sul tetto degli uffici di Pomigliano d'Arco, a seguito delle procedure di licenziamento avviate per 10 lavoratori, cinque a Pomigliano e cinque a Roma.«Il prossimo 27 giugno - spiega Francesco Griffo, della segreteria provinciale della Fim - è previsto a Roma un nuovo incontro presso il ministero del Lavoro per cercare di trovare una soluzione ai licenziamenti. Nel frattempo l'azienda ha messo in ferie i lavoratori della palazzina dove è in corso la protesta, e nessuno, a parte noi esponenti delle segreterie sindacali territoriali, può raggiungere i quattro dipendenti rimasti sul tetto». Per domani, ha spiegato Griffo, è stato proclamato uno sciopero di otto ore in tutte le sedi Simav italiane che lavorano negli stabilimenti Leonardo, in sostegno dei 10 licenziati, in attesa dell'incontro al ministero.Solidarietà ai lavoratori della Simav è stata espressa oggi anche dal vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, il quale auspica «il ritiro dei licenziamenti». Il presule, nell'esprimere la propria vicinanza ai lavoratori, per i quali è stata aperta la procedura di licenziamento dopo l'esternalizzazione del lavoro, ha ricordato che tra i licenziati c'è anche una mamma rientrata da poco dal congedo per la morte del figlio di appena 13 anni, che il vescovo ha accompagnato insieme alla famiglia nel lungo calvario. Monsignor Di Donna, infine, auspica il ritiro della procedura di licenziamento che interessa anche 5 lavoratori della sede di Roma, ed invita «tutti i soggetti coinvolti, in particolare l'azienda Siram/ Simav, e indotto di Leonardo (ex Finmeccanica), a creare le condizioni per scongiurare i licenziamenti».