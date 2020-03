A causa della situazione non hanno potuto dichiarare ufficialmente lo sciopero né si sono potuti riunire tutti in presidio. Fatto sta che da stamattina gli operatori ecologici di Acerra si stanno rifiutando di rimuovere i rifiuti dalle strade. Stanno attuando una sorta di "sciopero bianco".

"Non abbiamo avuto dalla ditta le protezioni contro il Coronavirus: così ci ammaliamo per colpa della disorganizzazione", la loro protesta. Alcuni dei netturbini, non tutti a causa delle prescrizioni anti Covid 19, si stanno intanto riunendo davanti al cantiere della ditta che lavora per conto del Comune. Le strade di Acerra sono rimaste sporche.

