Rapina al bar nel Napoletano, il titolare spara sull'auto dei banditi in fuga: presi

Sabato 11 Maggio 2019, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2019 14:37

Il 6 maggio ad Acerra due individui hanno rapinato il titolare di un bar annesso ad un distributore di carburante. Entrambi col volto nascosto, uno armato di pistola, i due rapinatori hanno minacciato il titolare 46enne e portato via la cassa. Subito, però, l'uomo ha reagito prima ingaggiando colluttazione con uno dei rapinatori poi esplodendo verso di loro colpi d'arma da fuoco con una pistola che detiene legalmente.I due sono fuggiti a bordo di una utilitaria grigia forata dai colpi di pistola e con il lunotto posteriore in frantumi. Sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Afragola e Acerra che hanno dato il via alle indagini acquisendo le immagini delle telecamere dell'attività ed effettuando il sopralluogo, nel corso del quale hanno sequestrato la pistola a salve senza tappo rosso abbandonata dai malviventi sul luogo della rapina. Successivamente è stata rinvenuta anche l'auto usata dai rapinatori: i carabinieri l'hanno sequestrata in un'officina di Afragola dove era stata portata per riparare i fori ed il lunotto.Gli accertamenti hanno permesso di individuare inizialmente uno dei due presunti rapinatori, un 40enne di Afragola già noto alle forze dell'ordine, bloccato in auto ad Afragola, sottoposto a fermo e portato in carcere. Il giorno successivo i carabinieri hanno rintracciato e sottoposto a fermo anche il complice, un 28enne anch'egli di Afragola già noto alle forze dell'ordine, presentatosi spontaneamente in caserma. Anche lui è stato associato al carcere di Poggioreale. I fermi sono stati convalidati dal gip di Napoli Nord che ha disposto per i due la permanenza in carcere.