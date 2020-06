Pugni e coltelli per una donna contesa nel Napoletano, devastato il pronto soccorso

LEGGI ANCHE

C'è una squallida disputa per una donna dietro l'ennesima violenza finita nel sangue, brutalità che hanno messo in ginocchio ancora una volta un'importante struttura sanitaria del Napoletano. Bilancio: un arresto per tentato omicidio, tre accoltellati, uno dei quali gravemente, e cosa altrettanto sconfortante, il pronto soccorso dell'ospedale convenzionato Villa dei Fiori devastato mentre medici, infermieri e pazienti tentavano di sfuggire alla rissa sfociata a colpi di coltello.Il furibondo accoltellatore è un marito geloso, Giovanni De Filippo, 46 anni. È stato arrestato e tradotto in carcere per tentato omicidio dai carabinieri della stazione di Acerra, diretti dal maresciallo. De Filippo è accusato di aver sferrato all'interno della clinica una serie di fendenti sui fratelli, 51 e 60 anni, e su un loro congiunto,, 42 anni. Una coltellata ha sfiorato il cuore di Pasquale Crimaldi, che a causa della gravità della ferita è stato trasferito al Cardarelli. A ogni modo è stato dichiarato fuori pericolo. Il fratello e l'amico se la sono cavata subito. Anche loro però hanno rimediato alcuni tagli.Una brutta storia. La sua eco ha risuonato in città non solo per l'estrema violenza ma anche perchéappartengono a una famiglia nota, sono infatti fratelli del colonnello della Guardia di Finanza Antonio Crimaldi, nel 2012 assessore alla sicurezza e legalità della giunta provinciale retta danonché, nello stesso anno, ex candidato a sindaco e consigliere comunale di opposizione.Alle tre della notte tra sabato e domenica Pasquale Crimaldi si reca sotto la casa della moglie di Pasquale De Filippo per riallacciare il rapporto con la donna (i due una volta erano amanti) troncato per volere di lei da tempo. Una rottura tormentata, caratterizzata da alcune denunce per molestie sporte dalla signora De Filippo. Crimaldi arriva sotto l'abitazione della donna ma proprio in quel momento sopraggiunge, tornato da una battuta di pesca insieme con il padre Giovanni. Ne nasce subito una rissa a cui partecipano il fratello di. La rissa di strada a suon di botte e schiamazzi finirà dopo alcuni minuti. Scatta quindi la tregua «armata».Sia De Filippo e suo padre che i Crimaldi ed Esposito decidono di recarsi al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori per farsi curare le ferite riportate nello scontro. Ma i cinque si ritrovano nel reparto ed è qui che la violenza raggiunge l'acme. La rissa all'interno dell'ospedale convenzionato si rivela ben più violenta di quella precedente. I due gruppi, i De Filippo da una parte e i Crimaldi dall'altra, si fronteggiano a pugni e calci, sfasciano una sedia a rotelle, le sedie della sala d'aspetto, rompono il vetro di una porta. Quindi la «catarsi»: Pasquale De Filippo sferra una serie di rapide coltellate sui fratelli Crimaldi e su Esposito. È una scena brutale: il sangue dei feriti schizza dappertutto mentre scatta il fuggi fuggi dei pazienti e dei sanitari. Poi Pasquale De Filippo si dà alla fuga e i tre feriti ricevono i primi soccorsi., il ferito che suscita più preoccupazioni. Nel suo caso il coltello è penetrato vicino al cuore. Intanto in carabinieri danno la caccia all'accoltellatore ma in mattinata De Filippo si costituisce al maresciallo Caccavale. Poco dopo Pasquale Crimaldi viene dichiarato fuori pericolo.