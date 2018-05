Acerra, salta il tavolo di trattativa: gli operai della Doria bloccano il traffico e il direttore della risorse umane

Lunedì 21 Maggio 2018, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 20:58

ACERRA. Salta l’accordo con l’azienda, gli operai bloccano la strada provinciale. È accaduto oggi pomeriggio ad Acerra dove i lavoratori della “Doria” scesi sul piede di guerra dopo la rottura delle trattative tra sindacati ed azienda. Traffico in tilt, tensione alle stelle e risse sfiorate tra occupanti ed automobilisti. A farne le spese anche il direttore delle risorse umane rimasto bloccato nel parcheggio della fabbrica dal muro umano degli operai inferociti. Solo il direttore dello stabilimento è riuscito a dileguarsi prima della protesta degli operai.A scatenare la rabbia delle tute blu che dopo una settimana avevano ripreso a lavorare è stato il naufragio del tavolo di trattative tra azienda, Cgil, Cisl e Uil e le Rsu di fabbrica. La proprietà vorrebbe da settembre prossimo dismettere lo stabilimento e trasferire al produzione a Parma insieme a 18 lavoratori sui 67 attualmente in forza ad Acerra che invece verrebbero ricollocati in altri stabilimenti campani. Ma sindacati e tute blu non ci stanno. Il summit si è interrotto dopo due ore e mezza quando i vertici aziendali hanno ribadito ancora una volta l’intenzione di ricollocare parte degli operai da Acerra a Parma. Le tute blu hanno di nuovo incrociato le braccia e per mezz’ora hanno bloccato il traffico automobilistico sulla provinciale che da Acerra conduce a Maddaloni. Venerdì prossimo nuovo incontro in Regione convocato dal presidente della commissione Lavoro, Nicola Marrazzo.