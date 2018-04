Sabato 7 Aprile 2018, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 19:04

Durante perquisizioni con il nucleo cinofili dei carabinieri di Sarno, i militari della stazione di Acerra hanno scoperto una pistola calibro 22 con matricola abrasa, 11 cartucce, 2 caricatori e 11 cartucce per fucile da caccia all’interno del vano motore di un cella frigorifero installata nella masseria di un allevatore del posto, Domenico Sammarco, 50enne, già noto alle forze dell'ordine.L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma da fuoco ed è in attesa del giudizio direttissimo. Un incensurato 21enne di Acerra è stato invece denunciato perché in camera, dietro al letto, nascondeva un fucile da caccia, una canna artigianale e una cartuccia. Le armi sono state sequestrate.