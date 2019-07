In fuga sullo scooter col carico di hashish: pusher fermato nel Napoletano

Sabato 20 Luglio 2019, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella serata di ieri gli agenti della polizia di Stato ad Acerra hanno arrestato R.S.E., 23enne napoletano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, nei pressi di via Tufano ad Acerra, hanno notato il giovane salire velocemente su uno scooter e dirigersi verso via Madonnella. Il 23enne è stato fermato e, alla richiesta di esibire i propri documenti, si è dato alla fuga.Gli agenti lo hanno inseguito e rintracciato poco dopo in corso Vittorio Emanuele II, dove il giovane è stato trovato in possesso di sei stecche di hashish, nascoste nei pantaloni, per un peso complessivo di circa 20 grammi. Lo scooter e la droga sono stati sequestrati.