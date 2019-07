«La Città Metropolitana di Napoli rende noto che è in corso in questi giorni un'interlocuzione tecnica con la Regione Campania sulla problematica relativa alla manutenzione straordinaria programmata del Termovalorizzatore di Acerra. Al momento non si è ancora giunti alla definizione di alcun sito di stoccaggio da utilizzare per i 35 giorni di chiusura del termovalorizzatore di Acerra». Così una nota ufficiale della Città metropolitana di Napoli.

Martedì 16 Luglio 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 18:06

