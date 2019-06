Stop impianto Acerra, de Magistris: noi siamo pronti, De Luca crea panico

Lunedì 24 Giugno 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 15:55

«Non voglio fare polemica ma le dichiarazioni di De Luca sono fuori luogo perché questo è un tema che crea preoccupazioni e panico e di tutto c'è bisogno tranne che di panico e frenesia ma solo di lavoro istituzionale per cui quello che dobbiamo dire preferisco dirlo nelle sedi istituzionali».Lo afferma il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a commento delle dichiarazioni del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sullo stop previsto per settembre del termovalorizzatore di Acerra. «Il mio interesse - chiarisce il sindaco partenopeo - è fare i fatti e noi stiamo lavorando da diversi mesi e non ci faremo trovare assolutamente impreparati per quanto riguarda il Comune di Napoli».«Noi abbiamo le idee chiare - aggiunge de Magistris - su chi deve fare cosa e stiamo lavorando perché non ci sia alcuna criticità pur in una situazione di grande emergenza impiantistica perché avremo per 35 giorni l'impianto di Acerra completamente fermo. Se De Luca si occupasse più di rifiuti e di flussi probabilmente staremmo meglio sia in questi giorni che a settembre».