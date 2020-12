Le campane di tutte le chiese della Diocesi di Acerra suoneranno a festa allo scoccare della mezzanotte del 24 dicembre. Lo ha chiesto il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, «per dare alla nostra gente un segno di gioia natalizia e di comunione». Per il presule «le campane suonate a festa, tutte nello stesso momento, non potranno che essere udite da tutti, in particolare da quelli che vivono la solitudine, la sofferenza e l'esperienza della malattia».

Monsignor Di Donna esorta inoltre le famiglie «a incontrarsi alla stessa ora brevemente davanti al presepe. Io stesso - fa sapere il vescovo di Acerra - mi collegherò a mezzanotte per una breve preghiera e lo svelamento del bambino sulla pagina Facebook, sul canale Youtube e sul sito della Diocesi di Acerra, e sulla pagina Facebook del Giornale Tablò».

