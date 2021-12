Acerra, via libera al bilancio: spese e prestiti alle stelle

ACERRA. Approvato il Documento unico di programmazione e lo schema di bilancio preventivo, ma è scontro tra maggioranza ed opposizione. Oggetto del contendere l’aumento del volume di prestiti chiesti dal Comune per finanziare opere pubbliche, (quasi triplicati rispetto all’anno scorso) l’incremento sostanzioso di spesa in conto capitale (110 milioni di euro rispetto al 2020) e il processo di esternalizzazione di alcuni servizi pubblici (parchi pubblici, Piscina comunale, stadio Arcoleo ed alcune attività museali nel Castello baronale).

In pratica, secondo quanto previsto dal documento unico di programmazione, ammonterebbe a oltre 21 milioni e 700 mila euro il volume dei prestiti chiesti dal Comune per l’anno corrente (erano circa 6 milioni e mezzo nel 2020) e, secondo le previsioni, a oltre 26 milioni di euro nel 2022 con un ulteriore incremento del 20 per cento in punti percentuali.

Mentre invece le spese in conto capitale programmate, quelle cioè che serviranno per l'acquisto di immobili o la realizzazione di infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio comunale, ammontano a oltre 118 milioni di euro quest’anno e più di 134 milioni l’anno prossimo (rispetto agli 8 milioni impiegati nel 2020).

Questo incremento delle spese costerà, secondo quanto riportato sempre dal Documento unico di programmazione, ad ogni singolo cittadino mediamente 1752 euro per il 2021 e circa 2200 euro per l’anno prossimo.

“Abbiamo abbassato la Tarsu e L’IMU in questi anni perché siamo un Comune virtuoso che può procedere all’accensione di mutui per realizzare i programmi previsti dal piano delle opere pubbliche. Non ci possiamo fermare e lavoreremo fino all’ultimo giorno del mandato”, spiega durante la civica assise il sindaco Raffaele Lettieri.

“Questa amministrazione ha aumentato del 37 per cento rispetto all’anno scorso, l’esposizione debitoria del Comune per finanziare lavori di pessima qualità e fattura. Ed in bilancio non ci sono fondi per combattere l’inquinamento dell’aria e per sostenere le famiglie ed i bambini”, ribatte la capogruppo dei Cinquestelle Carmela Auriemma.

“Il Consiglio comunale di Acerra, in tempi record, ha approvato il Bilancio di previsione: sono previste entrate ed uscite nel triennio per oltre 400 milioni ed investimenti per circa 30 milioni di euro”, incalza sui social, il presidente della civica Assise, Andrea Piatto.

“Non sono stati previsti fondi a favore del commercio, della cultura, per l’infanzia e per gli anziani. Ed inoltre non ci sono nemmeno risorse per una politica di recupero del centro storico”, denuncia la capogruppo del Pd, Paola Montesarchio.