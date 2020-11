Morto Achille Scudieri, fondatore del gruppo internazionale Adler Plastic

È morto ieri sera, Achille Scudieri, fondatore nel 1956 di Adler Plastic, il gruppo internazionale, con sede a Ottaviano, in provincia di Napoli, che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l'industria del trasporto. Lo annunciano, in una nota, la moglie Milena, i figli Paolo con Rosa e Nadia con Peppe, i familiari tutti e i dipendenti e i collaboratori del gruppo «con gratitudine per l'esempio offerto come imprenditore e lavoratore, avendo sempre considerato l'azienda la sua vita».

Scudieri era nato il 13 giugno del 1930. Conformemente alle disposizioni anti-Covid-19, la famiglia comunica che «si dispensa da visita». La cerimonia avverrà in forma privata.

Ultimo aggiornamento: 10:30

