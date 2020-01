L'Automobile Club Napoli intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento della gestione indiretta di delegazioni Aci o Aci Point da aprire a Napoli ed in provincia. L'avviso esplorativo completo è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Concorsi" del sito www.napoli.aci.it.

Gli interessati hanno tempo sino al prossimo 29 febbraio per sottoporre all'Automobile Club Napoli la propria candidatura a gestore di delegazione Aci o Aci Point.



