Gli uffici dell'Automobile Club Napoli, in Piazzale V. Tecchio 49/d (Fuorigrotta), resteranno chiusi sino al prossimo 3 maggio, salvo nuove disposizioni governative o regionali.



I servizi di assistenza, per i Soci e non, restano, comunque, operativi previo appuntamento telefonico al numero 331.429.81.36, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, dal lunedì al sabato. In particolare, è possibile pagare le tasse automobilistiche arretrate e, quindi, non rientranti nel beneficio delle proroghe introdotte dal decreto “Cura Italia”; rinnovare le patenti di guida scadute prima del 31 gennaio di quest'anno; nonché sottoscrivere le associazioni all'Aci aziendali e individuali. Lo stesso numero è disponibile, in modalità smart working, anche per fornire informazioni sul differimento delle scadenze in materia di patenti, fogli rosa, esami di guida, bollo auto, revisione dei veicoli, Rc Auto, ecc.



Riguardo alle polizze assicurative, l'agenzia Sara Assicurazioni operante nella sede dell'Automobile Club Napoli è aperta al pubblico per appuntamento da concordare telefonando al numero 081.764.26.14, attivo dalle ore 9 alle 13, dal lunedì al venerdì.



Inoltre, l’Aci ha attivato un apposito numero verde - 800.18.34.34, in funzione dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8-14 - che fornisce informazioni sulla situazione dei trasporti nel nostro Paese (trasporto pubblico locale, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, ecc.), nonché chiarimenti sui documenti da portare con sé qualora si abbia necessità di spostarsi in questo periodo di emergenza.



Naturalmente, è sempre operativo h.24, tutti i giorni, il numero verde 803.116 per richiedere il soccorso stradale e gli esclusivi servizi previsti dalla tessera Aci alla persona ed al veicolo.

