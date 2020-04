Aci, uffici chiusi ma servizi operativi

In ottemperanza al Dpcm del 23 marzo 2020, per l'emergenza Covid-19, gli uffici dell'Automobile Club Napoli, in piazzale Tecchio 49/d, sono chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione.

Tutti i servizi sono, comunque, operativi previo appuntamento telefonico al numero 331.429.81.36, dalle ore 9 alle ore 14, dal lunedì al sabato.



Per la Sara Assicurazioni, invece, il numero da contattare è: 081.764.26.14, dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì .

