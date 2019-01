Giovedì 24 Gennaio 2019, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2019 18:44

Teli operatori sul pavimento per tamponare le perdite d'acqua. Accade all’ospedale San Paolo, dove l'improvvisa presenza di abbondanti infiltrazioni ha costretto i sanitari a rimedi “fai da te” nella sala operatoria di ortopedia.Gli allagamenti di alcune aree del pavimento al terzo piano del presidio di Fuorigrotta, hanno reso necessaria l'interdizione della sala che, da questa mattina, non può essere utilizzata. Secondo quanto appurato dai sopralluoghi tecnici che sono ancora in corso di svolgimento, le perdite di acqua dipenderebbero dalla trasudazione dei pozzetti ma solo a conclusione delle indagini potrà essere appurata la criticità della problematica.Successivamente agli interventi di manutenzione, i tecnici svolgeranno la bonifica della sala che potrà tornare alla sua regolare attività ma sui tempi dell’intervento non è stata data alcuna comunicazione ufficiale.