Saranno le analisi effettuate dall'Arpac a stabilire se il fenomeno che sta interessando il lago d'Averno in questi giorni sia dovuto alla mano dell'uomo o se è riconducibile a un problema naturale. Da alcuni giorni il lago presenta in superficie una patina verde, in particolar modo lungo il tratto di costa che va dalla Grotta di Cocceio al Tempio di Apollo. Ieri mattina con il vento di scirocco che soffiava forte, la patina ha invaso i canneti e anche la banchina.Ad accorgersi della macchia sono stati i residenti e le tante persone che ogni giorni fanno jogging attorno al lago. Lunedì scorso alcuni passanti hanno rinvenuto un gabbiano morto sulla banchina con il becco e le piume verdi. C'è da stabilire se si sia trattato di un caso isolato. «Nonostante il cielo nuvoloso e il forte vento, ci è sembrato strano che non volasse nessun gabbiano - raccontano alcuni contadini -. Nei giorni scorsi, inoltre, abbiamo trovate due gazze ladre, una delle quali morta e l'altra in gravi condizioni. In un primo momento non abbiamo dato importanza alla cosa ma non è da escludere che il tutto sia riconducibile all'inquinamento del lago d'Averno».L'Arpac ha avviato tutte le procedure. C'è stato un sopralluogo dei tecnici che hanno prelevato dei campioni di acqua. I risultati saranno resi noti nei prossimi giorni. «Per ora possiamo solo fare delle ipotesi. Una diagnosi definitiva e precisa non può che prescindere dal risultato delle analisi - spiega Cristiano Gramegna, direttore tecnico della rete di monitoraggio delle acque interne dell'Arpac -. Sono tre i possibili motivi. Il primo riguarda un eccesso di nutrienti dovuti agli scarichi; il secondo è l'ostruzione del canale di collegamento con il mare che non consente un costante riciclo delle acque; il terzo è dovuto al fatto che il lago, benché sia un vulcano spento, ha sul fondo delle sorgenti sulfuree. Tutto questo porta alla proliferazione delle alghe. Tuttavia, non è da escludere una quarta ipotesi, e cioè che si tratti di un semplice fenomeno naturale. Ripeto, solo le campionature delle acque potranno darci la certezza di cosa sia successo».Ad aprile del 2017 il lago d'Averno si colorò di rosso fuoco. In quel caso l'Arpac, dopo approfondite analisi, scoprì che il fenomeno era dovuto alla fioritura di un'alga, la planktothrix rubescens. Fenomeno che gli esperti definirono abbastanza anomalo visto che quest'alga si trova soprattutto nel lago di Tovel, in Trentino Alto Adige. Un'alga che nel corso della fioritura dà questo particolare colore rosso alle acque.«In questo caso si tratta presumibilmente di blooms algali - spiega Antonio Terlizzi, professore di Zoologia e biologia marina all'Università di Trieste, con esperienza alla stazione Anton Dohrn di Napoli -. Il colore deriva dalla particolare pigmentazione di questi micro-organismi. I responsabili di questi blooms potrebbero essere cianobatteri. Tuttavia, è necessario avere il riscontro degli esperti dell'Arpac per il riconoscimento della specie e della eventuale pericolosità per l'ecosistema. In particolari condizioni questo tipo di alga potrebbe produrre, come metaboliti secondari, diverse tipologie di tossine e quindi risultare tossica in vario modo per gli organismi che ne vengano a contatto, sicuramente gli effetti più dannosi sono a carico della fauna». Nell'Averno molto probabilmente questa fioritura è dovuta a corpi d'acqua eutrofizzati, ossia con elevata quantità di nutrienti, in particolare azoto e fosforo che possono derivare dai fertilizzanti agricoli e con limitata circolazione delle acque. L'aumento della temperatura è invece considerato uno dei possibili fattori di innesco.