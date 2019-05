Mercoledì 8 Maggio 2019, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 14:58

Interventi chirurgici sospesi al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) di Napoli per un' agitazione degli addetti alle sale operatorie. Da stamattina le operazioni sono bloccate e non sappiamo quando potranno riprendere, ha comunicato uno dei medici ai pazienti. Forte il disagio. «Sono ricoverato dal 2 maggio - afferma A.C., 60 enne di Afragola - e devo essere operato alla tibia, ma il primario mi ha detto che non sa quando l'intervento potrà essere eseguito».