Domenica 11 Novembre 2018, 16:01

Dopo una breve malattia è venuto a mancare Alfredo Mendia, una delle figure più importanti dell’attivismo cattolico, quello fatto di impegno sul campo a favore della gente, senza velleità e ricerca della facile notorietà data dai salotti radical – chic della cosiddetta “società civile” partenopea.Nato a Napoli l’8 luglio 1942 in piena guerra mondiale, sin da giovanissimo iniziò la militanza nelle A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani). Laureatosi in Giurisprudenza, Sociologia e Pedagogia, docente ordinario negli anni ’70 all’Università di Cassino, lasciò ben presto l’insegnamento e l’attività forense per l’impegno sociale.Negli anni ’80 assume la Presidenza Provinciale delle A.C.L.I. Fondò a Roma il progetto “Ricerca lavoro”, poi a Napoli il Forum del terzo settore e fu animatore di tante battaglie a fianco del “prete di strada” Alex Zanotelli, tra cui quella sull’acqua “bene comune”.Da fervente cattolico fu un esponente importante prima della DC e poi in epoca più recente, del Partito Democratico, pur rifiutando qualsiasi carica o candidatura, preferendo, invece, un lavoro oscuro ma utile alla causa della buona politica.Tra le tante attività si ricorda la ricerca sociologica “Napoli quale futuro”, la fondazione di tanti comitati civici tra i quali il “Comitato della riapertura della Funicolare Centrale”, la Consulta per lo Statuto Comunale, il Comitato antitraffico, la Confederazione delle Associazioni per la Riforma degli Enti locali.Con le A.C.L.I., aderì al movimento “Libera” che si batte da anni contro tutte le mafie ed a sostegno dei parenti delle vittime.Negli ultimi tempi si batté per la regolamentazione del gioco d’azzardo e contro la diffusione endemica della ludopatia nella nostra regione.Lascia un ricordo indelebile nella moglie Annamaria, nei parenti, negli amici di tante battaglie e in tanta gente che ha apprezzato il disinteressato impegno a difesa dei diritti di tutti.