Morto Tommaso De Simone, ginecologo e campione mondiale di motonautica: ideò la storica Napoli-Montecarlo

Ci ha lasciato Tommaso De Simone, uno dei più grandi piloti della motonautica mondiale. Napoletano, 88 anni, il suo capolavoro sportivo è il titolo mondiale Endurance del 2002 nello storico Harmsworth Trophy di Cowes, nel mare britannico; ma anche il bronzo mondiale del 1978 in offshore a Mar de la Plata, in Argentina.

Uno dei pionieri della motonautica napoletana, ha guidato gli scafi più veloci e belli costruiti tra gli anni 70 e il Duemila, ha vinto la Venezia-Montecarlo nel 1992, due volte il Trofeo Martini, più volte campione italiano ed Europeo, con oltre 100 gare effettuate in quasi 30 anni di carriera. Nel 1998 la svolta organizzativa, De Simone progetta e dà vita alla Napoli-Montecarlo, poi negli anni diventata Capri-Montecarlo, una spettacolare prova di endurance che diventa uno dei classici della motonautica internazionale. È l’ideatore dello storico team sportivo Goldfinger Racing che vince in tutto il mondo, diventa il promoter motonautico più apprezzato in Italia.

Nello sport è un campione riconosciuto nel mondo, nella vita e un medico ginecologo seguitissimo a Napoli: sui media diventa per tutti “il ginecologo volante”. Lascia due figli, Paola e Fulvio, entrambi appassionati di sport e piloti di motonautica, con Fulvio che si è distinto brillantemente anche nella vela.

Sulla copertina di un libro di Tommaso De Simone del 2003, “Una lunga storia”, c’è disegnato il numero 8, il suo numero preferito perché, diceva, è disegnato da due perfette metà; proprio come si sentiva lui, metà medico e metà marinaio. Se n’è andato a 88 anni compiuti proprio a gennaio. Una coincidenza che ha il sapore dolce di un’altra sua impresa. L’8 era davvero il numero della sua vita. Funerali mercoledì 2 febbraio alle 16 alla Chiesa dei gesuiti dì via Petrarca.