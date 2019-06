Napoli, addio al negoziante ucciso dai calcinacci. La figlia: nessun perdono per i colpevoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Giugno 2019, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Provo pena per i responsabili della sua morte, le loro coscienze non si puliranno tanto facilmente. Ci hanno strappato i nostri sogni e i nostri progetti». Le parole commosse che si strozzano in gola sono di Gabriella, la figlia maggiore di Rosario Padolino, il commerciante 66enne morto lo scorso 8 giugno a causa del crollo di alcuni calcinacci all'altezza del civico 228 di via Duomo. «Spero un giorno di poter perdonare - ha aggiunto Gabriella - per quello che mi ha trasmesso mio padre, che mi diceva sempre comunque vada tu continua a dare amore, prima o poi qualcuno capirà». Un discorso che è andato dritto al cuore dei presenti nel giorno del lutto cittadino: parenti, i colleghi commercianti della zona, gente qualsiasi che ha voluto portare la propria testimonianza alla famiglia e che ieri pomeriggio hanno gremito la cattedrale di Santa Maria dell'Assunta.