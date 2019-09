Addio alla tifosa del Napoli più longeva: nonna Maria Luigia muore a 108 anni

Domenica 29 Settembre 2019, 11:49

Era considerata la «nonna» della penisola sorrentina, oltre che una delle persone più longeve in Campania e in Italia. Maria Luigia De Gregorio, la supercentenaria balzata agli onori delle cronache per la sua passione per il Napoli, si è spenta a 108 anni. Contadina addetta alla raccolta delle olive, terziaria francescana, per lungo tempo nonna Maria condivise la passione per il «ciuccio» con il marito Giuseppe Mandato, minatore nella cava di Puolo, e con i sei figli ai quali si aggiunsero successivamente dieci nipoti e 15 pronipoti, tutti tifosissimi del Napoli. Nel 2015, in occasione della festa per i suoi 105 anni organizzata dal Club Napoli di Massa Lubrense, la nonna tifosa ricevette gli auguri del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. L'anno scorso fu Kalidou Koulibaly a renderle omaggio in occasione del compleanno numero 108: «Spero di arrivare anch'io a quell'età», disse il difensore in un video che fece il giro del web. Alla festa parteciparono il sindaco Lorenzo Balducelli, il presidente del Club Napoli massese Raffaele Trippaldella e Gaetano Mastellone, manager bancario con un passato da calciatore e vicepresidente del Sorrento. Maria Luigia De Gregorio deteneva il record di donna più longeva in penisola sorrentina da quando, nel 2016, era scomparsa Maria Antonina Fiorentino, ricamatrice sorrentina capace di tagliare il traguardo dei 110 anni. Attualmente, statistiche alla mano, la donna più anziana in Campania è Lucia Laura Sangenito con i suoi 108 anni e 311 giorni: ancora lontana Anna Benericetti, emiliana che ha compiuto 113 anni il 22 marzo.