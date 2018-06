Addio estate, la protezione civile proclama l'allerta meteo su tutta la Campania

Mercoledì 13 Giugno 2018, 13:35

La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo su tutta la Campania per l'intera giornata di domani. La criticità di carattere idrogeologico è di colore Giallo e scatta alle 6 di domani mattina per restare in vigore fino alla mezzanotte. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento. Secondo quanto spiega la protezione civile regionale in una nota, la criticità Gialla per fenomeni di dissesto idrogeologico è dovuta, in particolare, a «Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione» che potrebbero determinare, tra l'altro, «danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni; Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate».«Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti», conclude la nota.