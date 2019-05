Napoli, addio Fulgor: chiude la palestra dove si allenò Patrizio Oliva

Venerdì 31 Maggio 2019, 09:12

La Fulgor getta la spugna. Dopo 50 anni gloriosi, oggi la storica palestra di pugilato chiude i battenti. Ieri l’epilogo, con gli atleti che si sono allenati anche senza energia elettrica. «Chi ha diritto al rimborso, può chiederlo entro il 31 maggio», recita lo scarno avviso affisso nella struttura di via Goethe a pochi metri da piazza Municipio. Fino agli anni ’90 la Fulgor aveva la sede allo Spirito Santo: lì si sono formati grandi campioni della boxe italiana a partire dal maestro Patrizio Oliva che cominciò a frequentarla ad appena 11 anni per cercare un riscatto personale e sociale. Ora la palestra chiude, probabilmente per fare posto ad un supermercato di una nota catena. Napoli, quella sportiva e non solo, nel silenzio generale perde un altro pezzo della sua storia.Il proprietario, il professore di Scienze motorie Gennaro Carbonara, sfoga tutta la sua amarezza contro le Istituzioni - Coni e Comune in primis - a cui si è rivolto per provare ad arginare una situazione finanziaria che lo ha portato alla chiusura. «Viviamo nel quartiere la concorrenza sleale da parte di altre palestre che arrivano a chiedere anche cinque euro al mese - denuncia - Abbiamo scritto una serie di denunce alla Procura della Repubblica e all’Asl per chiedere il rispetto delle norme di igiene e sicurezza che invece noi abbiamo sempre rispettato. Io ed i miei soci sosteniamo da tempo un mutuo che non riusciamo più a pagare e siamo costretti a vendere i locali». I costi di una palestra sono alti, soprattutto se è un luogo finalizzato a formare allievi delle varie discipline previste: dalla Boxe al Muay Thai passando per Body Building e Kick Boxing. Tanti i personal trainer professionisti che rimarranno senza un impiego certo e già si stanno guardando intorno per trovare clienti interessati a curare in maniera corretta il proprio corpo. «Presto porteremo via tutti gli attrezzi, non so se riusciremo a trovare una nuova sede», l’ammissione del gestore.C’è un valore sociale che il marchio Fulgor porta con sé, indipendentemente dal carattere commerciale di una palestra: il sostegno a tanti ragazzi dei Quartieri Spagnoli che rischierebbero di intraprendere cattive strade. «Molti di loro non li abbiamo mai fatti pagare per allenarsi», conferma Carbonara, convinto assertore del principio che «lo sport non è marketing, ma formazione ed educazione soprattutto dei più giovani». La vocazione di tutta la zona che circonda il Municipio sembra ormai priva di identità sociale e culturale. Negli ultimi mesi hanno aperto soltanto supermercati (se ne contano quattro in pochi metri quadrati con quello che aprirà al posto della Fulgor), pizzerie e pasticcerie. Una scelta imprenditoriale per cogliere il boom turistico, ma anche un inevitabile impoverimento di un intero quartiere privo di grandi opportunità o luoghi di svago.Lunga la storia della Fulgor. L’ex pugile Aldo Ferrara la trasferì nel 1988 dallo Spirito Santo a via Goethe, divenendo protagonista della boxe italiana quando con la provvisoria chiusura della antagonista “Olimpia”, ne ereditò gli atleti ed aumentò il proprio prestigio con i suoi 60 ottimi boxeur. Il maestro di riferimento era Giuseppe Silvestri poi spostatosi nella palestra ai Ventaglieri. Nel 1997 ha ospitato gli allenamenti di quattro delegazioni, di cui tre straniere, sorteggiate per il “Torneo Italia”, rassegna internazionale di pugilato riservata ai migliori dilettanti del mondo. Ora il triste epilogo.