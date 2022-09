Addio alla sosta a pagamento: a Caivano rimossi i 27 parcometri

Stop alle strisce blu e sosta gratuita sull’intero territorio di Caivano. Pertanto sono stati rimossi i 27 parcometri ubicati nelle varie zone cittadine.

Dunque non si pagherà più il biglietto per il parcheggio (fissato al costo di un euro all’ora, con possibilità di pagamento della frazione minima di 0,50 euro per 30 minuti di sosta).

Il servizio era stato attivato circa un anno fa, dopo ben tre anni di sospensione, ma ora è arrivata la risoluzione del contratto tra l’ente pubblico di via don Minzoni e la ditta appaltatrice, a causa di alcune inadempienze di quest’ultima previste dalla convenzione.

Alla base della vicenda ci sarebbe, verosimilmente, l’impossibilità della società di pagare al comune la somma mensile di circa 10mila e 500 euro a fronte degli esigui incassi quotidiani, che si aggiravano intorno ai 400 euro.

Da segnalare che il parcheggio a pagamento era stato riattivato il 21 settembre dello scorso e che nel mese di luglio il responsabile della polizia locale, Espedito Giglio, aveva segnalato alla ditta aggiudicataria del servizio anche la mancata realizzazione dei necessari stalli di sosta, sia per i disabili che per le operazioni di carico e scarico delle merci, così come previsto dall’accordo precedentemente siglato.