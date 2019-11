In volo da Padova a Napoli per l'espianto di organi: il miracolo dell'Aeronautica Militare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un volo dell'Aeronautica Militare ha trasportato d'urgenza a Napoli un'equipe medica per un trapianto d'organo. Lo rende noto l'Aeronautica militare.Il team di medici specializzati è stato trasportato dall'ospedale di Padova al Cardarelli del capoluogo campano. Alle prime luci dell'alba di oggi, undel 31esimo Stormo, in prontezza d'allarme sanitaria, ha trasportato i medici specializzati dell'ospedale di Padova a Napoli, dove presso l'ospedale Cardarelli ha proceduto all'espianto di un organo.Terminato l'intervento, il team sanitario e l'organo sono stati trasferiti nuovamente a bordo del velivolo militare alla volta dell'aeroporto di Venezia, per raggiungere successivamente l'ospedale di Padova