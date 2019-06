Napoli: dai vigilantes alla raccolta rifiuti, ecco tutte le assunzioni controllate dal clan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 30 Giugno 2019, 23:00

Altro che tutor, altro che agenzie interinali, di quelle che offrono lavoro a chi presenta curriculum e tanta voglia di fare. Quelli del clan Contini gestiscono posti di lavoro, controllano buste paga, trattano situazioni previdenziali, si occupano di ferie e di malattia. Fatto sta che quello delle assunzioni è un capitolo decisamente a parte, a leggere le carte della retata a carico dell’Alleanza di Secondigliano, sponda Contini. Prima i pentiti, poi le intercettazioni hanno svelato il trucco delle assunzioni in ditte private al lavoro per ospedali, nell’aeroporto di Capodichino, insomma in buoni rapporti con la pubblica amministrazione.