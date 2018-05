Giovedì 24 Maggio 2018, 14:05 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l’avvio della nuova rotta Torino-Napoli. Alla conferenza hanno preso parte Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, Roberto Barbieri, amministratore delegato Sagat, e Armando Brunini, amministratore delegato Gesac. Il volo inaugurale della nuova tratta Torino-Napoli è in programma per il 17 settembre. Dal 18 di ottobre, la rotta decollerà 6 giorni su 7 (ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica), partendo da Torino per Napoli alle 19, e da Napoli per Torino alle 17, per un totale di 18.000 posti in vendita fino al 13 dicembre.Sabato, invece, il vettore rafforzerà i collegamenti tra Piemonte e Sicilia, riattivando i voli alla volta di Lampedusa (disponibili con frequenza bisettimanale il sabato e la domenica) e Pantelleria (1 frequenza alla settimana il sabato). Per il mese di giugno, infine, sono confermate le ripartenze alla volta di Corfù (dal 27, ogni mercoledì) e Palma di Maiorca (dal 30, sabato e domenica), mentre a luglio si ritorna a volare verso Skiathos (dal 3, martedì e mercoledì). Proseguono anche durante tutto il periodo estivo, i collegamenti annuali alla volta di Palermo (lunedì, venerdì, sabato e domenica), Cagliari (giornaliero) che si aggiungono al collegamento estivo con Olbia (disponibile fino a 5 volte a settimana lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica), per un totale di 9 destinazioni raggiungibili da Torino.Sono molto incoraggianti i risultati raggiunti presso l’aeroporto torinese dalla low cost che ha concluso positivamente il 2017, trasportando 133.000 passeggeri, con un incremento del +36% rispetto al 2016 e un load factor dell’89%. Per i prossimi mesi, la compagnia scenderà in pista operando più di 1.280 voli pari ad un’offerta di 176.000 biglietti. Il ventaglio di destinazioni raggiungibili direttamente da Torino prevede 9 mete in totale, 6 italiane – Cagliari, Olbia, Lampedusa, Napoli (novità 2018), Pantelleria e Palermo - e 3 all’estero - Corfù e Skiathos in Grecia e Palma di Maiorca in Spagna.“Siamo felici di annunciare una nuova rotta da Torino verso Napoli, che si aggiunge alle connessioni annuali verso Palermo e Cagliari. Grazie al nuovo volo verso la Campania, i viaggiatori piemontesi avranno un’offerta di volo ancora più ricca e potranno decollare a bordo dei nostri aeromobili verso una delle città più affascinanti d’Italia – ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea –. Con la ripresa dei collegamenti alla volta di Lampedusa e Pantelleria sarà possibile pianificare una vacanza all’insegna del relax, del mare e del buon cibo. Infine, non vanno dimenticati i collegamenti con Corfù, Palma di Maiorca e Skiathos, che siamo certi faranno la felicità di molti vacanzieri”. “Ringraziamo Volotea per aver saputo cogliere al volo questa ottima opportunità di sviluppo – ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato dell’Aeroporto di Torino –. La rotta con Napoli è la quarta destinazione più trafficata dell’Aeroporto di Torino e vede ogni giorno viaggiare tipologie diverse di passeggeri: un solido traffico business, grazie agli stretti rapporti economici tra i due capoluoghi; turisti che si recano a scoprire queste splendide città; amici e familiari in visita. Siamo felici che Volotea continui a consolidare la propria presenza su Torino aumentando l’offerta di destinazioni”.