Affidato alla parrocchia il campetto del Molosiglio: riaprirà ai ragazzi del quartiere

Tornerà ad essere uno spazio per lo sport e l'aggregazione, ma soprattutto per offrire un'opportunità a tanti ragazzi della zona di Santa Lucia. Dopo oltre dieci anni di totale abbandono, finalmente il campetto di calcio del Molosiglio sarà di nuovo utilizzato. Si è concluso infatti in questi giorni l'affidamento dello spazio da parte della I Municipalità alla parrocchia di Santa Lucia, seguito a un bando pubblico. A darne notizia è il consigliere Francesco Carignani Di Novoli: «Come presidente della commissione Trasparenza è per me una vittoria molto importante perché, con i miei colleghi, abbiamo portato avanti questa battaglia da tempo, confrontandoci con gli uffici tecnici da quasi due anni e con alcuni bandi andati deserti in passato». Un risultato positivo che, a dette del consigliere, «è frutto di un lavoro costante e condiviso, dove per fortuna l'interesse del cittadino ha prevalso sulle beghe politiche. Credo sia fondamentale utilizzare tutti gli spazi possibili per permettere ai più giovani di passare del tempo in modo sano, facendo tutto quello che è in nostro potere per sottrarli anche alla criminalità». Un ringraziamento da parte di Carignani Di Novoli all'assessore Fabio Chiosi, «il cui interessamento è stato fondamentale per la risoluzione dei problemi burocratici». Poi un nuovo progetto da realizzare: «Adesso occorre lavorare insieme anche per la micro-piscina della scuola Carlo Poerio di via Bisignano (la scuola rosa), un'altra importante struttura del nostro territorio abbandonata da decenni, in attesa di poter essere ridata ai ragazzi del quartiere», conclude. A vincere il bando di affidamento è stata appunto la parrocchia di Santa Lucia, guidata da padre Giuseppe Carmelo, sempre molto attivo nelle problematiche sociali territoriali legate ai più giovani.