Mercoledì 24 Ottobre 2018, 13:31

GIUGLIANO - Affissione selvaggia, 2100 euro di multa al Circo Togni. Avevano trovato il modo per non pagare le affissioni e far sapere a tutti del loro arrivo in città. Avevano affisso i loro manifesti su dei cartoni e poi li hanno appesi a qualche centinaio di pali della luce.La cosa non è però passata inosservata e la polizia municipale ha elevato 5 verbali per affissione selvaggia so danni del Circo Lidia Togni che dovrà pagare 2100 euro di sanzioni.