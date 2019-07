Domenica 7 Luglio 2019, 15:36

Affittanze a nero ed allontanamenti di indesiderati dalle spiagge e dai luoghi pubblici maggiormente frequentati. Il maxi blitz dei Carabinieri, scattato in questo primo fine settimana di luglio, è il primo di questa lunga estate di controlli che si preannuncia all'insegna della sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico. Gli uomini della compagnia di Ischia al comando del capitano Angelo Pio Mitrione, in collaborazione con il personale delle stazioni territoriali. hanno effettuato controlli sulle affittanze estive, sul territorio del comune di Forio, riscontrando in alcuni casi, irregolarità o la assoluta mancanza di comunicazioni di cessione in fitto per brevi periodi. Alcuni proprietari di case delle vacanze sono stato già segnalati come inadempienti, al Comune ed alla Guardia di Finanza che provvederà a svolgere ulteriori accertaqmenti di natura fiscale sui locatari che hanno concesso immobili e villette, senza aver effettuato alcuna dichiarazione. Questo primo controllo dei Carabinieri è stato effettuato a macchia di leopardo sul territorio del comune di Forio e nei prossimi week end verrà esteso al resto dell'isola. Sul versante degli allontanamenti dall'isola dei soggetti interessati e della applicazione a loro carico del daspo stabilito dal decreto Minniti, il capitano Mitrione ed i suoi uomini hanno effettuato in queste ore controlli sulla psiaggia di Maronti a Barano. Nel mirino dei carabinieri in borghese, venditori ambulanti abusivi, ma anche pregiudicati e soggetti segnalati in precedenza per episodi di teppismo, ubriachezza molesta e turbativa all'ordine pubblico. Il bilancio non è ancora definitivo, ma sono state fermate ed identificate diverse persone a carico delle quali la Compagnia Carabinieri di Ischia proporrà al Questore di adottare i provvedimenti di espulsione dal territorio isolano, ed è stata anche sequestrata ad alcuni ambulanti, merce contraffatta e di provenienza illecita.