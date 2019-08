Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Ischia. Particolare attenzione al fenomeno delle locazioni abusive: sanzionate 4 persone che avevano fittato i propri appartamenti a turisti, senza provvedere alla prevista comunicazione alle autorità. Denunciati un 26enne di Forio e un 39enne di Casamicciola per guida sotto influenza di alcool e un turista scozzese per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo, perquisito dai militari, aveva addosso una dose di 2 grammi di cocaina e una bustina contenente 1,5 grammi di marijuana. Notificati 2 ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, sorpresi a svolgere attività di commercio abusive: merce sequestrata e comminate sanzioni per circa 1000 euro. Nell’ambito dello stesso servizio, i militari hanno contestato 27 contravvenzioni al codice della strada per sanzioni pari a circa 11mila euro.

Lunedì 12 Agosto 2019, 10:33

