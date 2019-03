Affitti, flop incassi: il Comune di Napoli recupera solo 700mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Marzo 2019, 07:30

Parte col freno a mano tirato il recupero degli affitti arretrati da parte del Comune di Napoli. Palazzo San Giacomo a dicembre aveva inviato 22mila diffide ai morosi, dalle quali sperava di incassare almeno 159 milioni di euro. Pagamenti entro 30 giorni, poi a gennaio prorogati a 90. In alternativa, la richiesta di un piano di rateizzazioni. Entrate indispensabili - assieme ai 600mila avvisi per la Tari - per risanare i conti e allontanare lo spettro del dissesto.Ma il bilancio degli incassi del primo mese si ferma sotto i 700mila euro. Restano altri 158 milioni. Mentre dagli inquilini è già partita una raffica di controdiffide, soprattutto dai quartieri popolari e dagli occupanti dei fabbricati del post-terremoto. Intanto, 3 morosi su 4 a dicembre non hanno versato nulla. Anche se al Comune e alla Napoli Servizi sono fiduciosi: i primi incassi segnano comunque un risultato positivo sul recupero dell'evasione. Mentre l'elevato numero di chi ha chiesto il piano di rateizzo (2.357 morosi su 6.039 che hanno chiesto chiarimenti entro febbraio) vuol dire che altre risorse arriveranno con le rate. Questi i numeri che emergono dal report inviato ieri mattina dalla Napoli Servizi al Comune.