Afghanistan, Regione Campania pronta «ad accogliere cooperanti da Kabul»

NAPOLI - «Pronti ad accogliere i cooperanti provenienti da Kabul». La Regione Campania, con la Protezione Civile regionale e le proprie strutture sanitarie, ha dato la disponibilità al Governo all'accoglienza di cooperanti e collaboratori della missione italiana in Afghanistan, provenienti da Kabul attraverso il ponte aereo in corso. Al loro arrivo a Roma, nei prossimi giorni saranno trasferiti secondo necessità anche in Campania per il periodo di dieci giorni di quarantena previsto per quanti risultano negativi al tampone. L'Unità di crisi è già pronta, e nella giornata di domani saranno definiti con il dipartimento della Protezione Civile il programma e le modalità di accoglienza.

Sempre oggi è stata presentata in Consiglio regionale una mozione dai consiglieri Pd, Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi. «Bisogna dare accoglienza alle persone che si trovano in difficoltà in Afghanistan, perché è una tragedia, al di là dell’aspetto politico della gestione degli ultimi 20 anni. Bisogna certamente gestirla in sicurezza e al meglio visto anche il momento storico e la pandemia in corso. Dobbiamo creare le condizioni affinché si possano accogliere in particolare bambini, donne e giovani» spiegano i due esponenti democrat. «Siamo il popolo dell’accoglienza – ribadiscono Fiola e Manfredi – e in questo momento non possiamo limitarci a pubblicare sui social le foto di bambini e donne in difficoltà. Dobbiamo agire adesso, occorre essere al loro fianco e sostenerli visto che non siamo stati capaci di aiutarli a casa loro. E mentre le altre nazioni decidono cosa fare, per creare le condizioni per poterli far vivere bene nella loro terra noi dobbiamo tenere alta l’attenzione su quanto sta succedendo in Afghanistan, sostenendo le iniziative di solidarietà, accoglienza e concreta vicinanza al popolo afghano a tutti i livelli».